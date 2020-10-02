США занепокоєні переслідуваннями опозиціонерів у Придністров’ї

Сполучені Штати занепокоєні переслідуванням опозиції та дисидентів "владою" невизнаного Придністров’я за обвинуваченнями у "екстремізмі".

З відповідною заявою 2 жовтня виступив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сепаратистські "органи влади" у Придністровському регіоні Молдови застосовують нову так звану "антиекстремістську" стратегію для притягнення до відповідальності мирних членів опозиції та дисидентів", - заявив Гілмор.

За словами американського дипломата, щонайменше восьми особам загрожують кримінальні справи за такими обвинуваченнями.

"Ми занепокоєні цими останніми подіями та закликаємо "владу" в Тирасполі поважати права людини, включаючи свободу вираження поглядів та свободу пересування", - заявив Гілмор.

Як відомо, у підтримуваному Росією Придністров’ї останнім часом почастішали випадки переслідувань критиків влади. Проти них порушуються кримінальні справи за ст.276 п. 2 Кримінального кодексу Придністров’я (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності з використанням ЗМІ). Також критиків переслідують і за іншою статтею "образа президенту", яка з’явилася у КК березні 2019р. та передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до 5 років.