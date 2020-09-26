Через Східне партнерство ЄС зміцнює верховенство права – президент Євроради

З допомогою Східного партнерства Євросоюз зміцнює інституції та верховенство права у шести країнах-партнерах (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна).

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель у ході свого відеозвернення під час дебатів на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

"З допомогою Східного партнерства ми розвиваємо наші відносини з 6 країнами Сусідства, передусім, з метою зміцнення там інституцій та верховенства права", - заявив Шарль Мішель.

За його словами, ЄС підтримує шість партнерів із Західних Балкан у їх трансформації та інтеграції.

"Ми підтвердили їх європейську перспективу. І ми вирішили відкрити переговори про вступ з ще двома країнами – Албанією і Республікою Північна Македонія", - додав Мішель.

У ході свого виступу в ГА ООН президент Європейської Ради окремо не згадував Україну. При цьому, він висловлювався на підтримку білоруського та венесуельського народів