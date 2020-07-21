Агресивна політика Росії перешкоджає Східному партнерству ЄС – Боднар

Агресивна політика Росії щодо держав-учасниць Східного партнерства заважає ключовій цілі зближення та інтеграції до Європейського Союзу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час міжнародної дискусії в Укрінформі: «Україна і Східне партнерство після 2020 року».

«Агресивна політика Росії перешкоджає проведенню реформ у державах-партнерах. Погляньмо, хто збуджує громадську думку і провокує неспокій у Білорусі, що відбувається в Молдові або загострення на Південному Кавказі. Так само ситуація в Україні і спроби дестабілізації. Це все політика Росії, яка різними гібридними методами намагається відволікти держави Східного партнерства від ключової цілі – зближення та інтеграції до Європейського Союзу», - наголосив Боднар.

На його думку, в рамках Східного партнерства є багато можливостей для взаємодії, а досвід України є надзвичайно корисним для ЄС щодо протидії загрозам з боку РФ.

За словами Боднара, Україна також зацікавлена в участі в програмі PESCO (новий механізм оборонного співробітництва ЄС - ред).

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«Ми також можемо бути контрибуторами в рамках програми PESCO і надавати свою експертизу й допомогу, якщо матимемо спільні підходи до того, щоб створити відповідну правову базу», - сказав заступник міністра.

«Східне партнерство» — політика Євросоюзу, що має на меті зміцнення взаємин зі східними сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку Європейської політики сусідства. Ініціатива започаткована 2009 року й передбачає участь 6 країн Східної Європи – України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану.