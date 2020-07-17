Україна відреагувала на раптову перевірку боєготовності військ РФ на кордоні

Раптову перевірку Росією боєготовності військ на кордоні з Україною не можна трактувати інакше, як погрозу силою.

Про це у Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

«Тільки не називайте мене алярмістом чи панікером... Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як "погроза силою". Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось говорив, що агресивних планів немає...», - зазначив дипломат.

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Як повідомляв Укрінформ, за наказом президента РФ Володимира Путіна Росія проводить раптову перевірку військ Південного і Західного військових округів на кордоні з Україною. У перевірці буде задіяно 35 полігонів і навчальних полів, 17 морських полігонів в акваторіях Чорного і Каспійського морів. Загалом до раптової перевірки залучено 149 755 людей, 26 820 одиниць озброєння і військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів і суден забезпечення.