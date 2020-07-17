Путін запустив масштабну раптову перевірку військ біля кордонів України

Росія в п'ятницю розпочала масштабну раптову перевірку військ біля кордонів України. Під час неї будуть оцінені органи військового управління, війська і сили.

Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ.

«Відповідно до рішення верховного головнокомандувача Збройних сил РФ (Володимира Путіна - ред.), проводиться раптова перевірка військ Південного і Західного військових округів, окремих з'єднань центрального підпорядкування, Повітряно-десантних військ і морської піхоти Північного, Тихоокеанського флотів», - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки передбачене проведення з військами 56 навчань тактичного рівня. Задіюється 35 полігонів і навчальних полів, 17 морських полігонів в акваторіях Чорного і Каспійського морів. Загалом у раптовій перевірці задіяно 149 755 військовослужбовців, 26 820 одиниць озброєння і військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів і суден забезпечення.

Повідомляється, що «цей захід спланований з метою оцінки здатності Збройних сил забезпечити військову безпеку на південному заході Російської Федерації, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру, і підготовки до стратегічного командно-штабного навчання Кавказ-2020». Крім того, під час перевірки «будуть оцінені органи військового управління, війська і сили».

Навчання «Кавказ-2020» заплановані на вересень поточного року.