Українські військові готові до реагування на виклики з боку РФ – Таран

Підрозділи Збройних сил України, які несуть службу в зоні ООС та вздовж адміністративного кордону з окупованим Кримом, наразі готові адекватно реагувати на загрози з боку Росії.

Про це у Верховній Раді під час години запитань до уряду заявив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Військові частини, підрозділи ЗСУ, які виконують завдання у складі Операції Обєднаних сил та вздовж адміністративного кордону АР Крим, готові до адекватного реагування на існуючі виклики та загрози вздовж державного кордону України. На теперішній час обстановка в районі виконання завдань угрупування військ Оперативного командування «Південь» контрольована», - повідомив Таран.

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За словами міністра, з метою недопущення ситуації дестабілізації на кримському напрямку керівництвом Міністерства оборони, Генеральним штабом, Командуванням операції Об’єднаних сил сплановано та вже реалізовано низку конкретних заходів. Окрім укріплення фортифікаційних споруд, проведення масштабних навчань, також було посилено ведення розвідки, здійснюються заходи з ротації військ, уточнено завдання військовим підрозділам, організовано тісну взаємодію з Нацгвардією, Нацполіцією, СБУ, Держприкордонслужбою.