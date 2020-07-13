Міністра оборони хочуть покликати до Ради через військові навчання РФ біля кордону

Міністра оборони хочуть покликати до Ради через військові навчання РФ біля кордону

Укрінформ
Заступниця Голови Верховної ради Олена Кондратюк і перший заступник керівника депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко пропонують запросити міністра оборони Андрія Тарана на годину запитань до уряду в парламенті, що відбудеться 17 липня.

Про це парламентарії заявили під час Погоджувальної ради у понеділок, 13 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо години запитань до уряду, я все ж таки пропоную цього тижня заслухати міністра оборони України Андрія Тарана. Перше, що сьогодні турбує суспільство, відверто кажучи навіть лякає, — це вал інформації щодо накопичення країною-агресором значних військових на наших кордонах нібито для проведення військових навчань “Кавказ-2020”. Багато ЗМІ обговорюють це питання про нібито сухопутний коридор із захопленого нашого Криму, багато вкидів про намір захопити Херсонщини. Думаю, щодо цих тривожних інформаційних викликів доречно буде заслухати міністра оборони,” — наголосила Кондратюк.

Також, за її словами, необхідно заслухати міністра оборони й щодо призов абітурієнтів.

У свою чергу Корнієнко підтримав ідею запросити Тарана на годину запитань до уряду.

“Ми підтримуємо пропозицію викликати міністра оборони — це дійсно і важлива тема, і важливий момент — зараз призов, і чутки , які зараз ширяться”, — сказав політик.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство освіти на науки закликало Міністерство оборони України відстрочити весняний призов для випускників випускникам закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти 2020 року. У листі МОН зазначається, що ситуація, яка склалась у 2020 році, з паралельним проведенням вступної та призовної кампаній викликає великий суспільний резонанс, а також створює корупційні ризики, оскільки призвела до можливості прийняття різних рішень на місцях щодо однакової категорії осіб.

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