Міністра оборони хочуть покликати до Ради через військові навчання РФ біля кордону

Заступниця Голови Верховної ради Олена Кондратюк і перший заступник керівника депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко пропонують запросити міністра оборони Андрія Тарана на годину запитань до уряду в парламенті, що відбудеться 17 липня.

Про це парламентарії заявили під час Погоджувальної ради у понеділок, 13 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо години запитань до уряду, я все ж таки пропоную цього тижня заслухати міністра оборони України Андрія Тарана. Перше, що сьогодні турбує суспільство, відверто кажучи навіть лякає, — це вал інформації щодо накопичення країною-агресором значних військових на наших кордонах нібито для проведення військових навчань “Кавказ-2020”. Багато ЗМІ обговорюють це питання про нібито сухопутний коридор із захопленого нашого Криму, багато вкидів про намір захопити Херсонщини. Думаю, щодо цих тривожних інформаційних викликів доречно буде заслухати міністра оборони,” — наголосила Кондратюк.

Також, за її словами, необхідно заслухати міністра оборони й щодо призов абітурієнтів.

У свою чергу Корнієнко підтримав ідею запросити Тарана на годину запитань до уряду.

“Ми підтримуємо пропозицію викликати міністра оборони — це дійсно і важлива тема, і важливий момент — зараз призов, і чутки , які зараз ширяться”, — сказав політик.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство освіти на науки закликало Міністерство оборони України відстрочити весняний призов для випускників випускникам закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти 2020 року. У листі МОН зазначається, що ситуація, яка склалась у 2020 році, з паралельним проведенням вступної та призовної кампаній викликає великий суспільний резонанс, а також створює корупційні ризики, оскільки призвела до можливості прийняття різних рішень на місцях щодо однакової категорії осіб.