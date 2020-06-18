Східне партнерство корисне для України, якщо наближає нас до членства в ЄС - Зеленський

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час виступу на відеоконференції лідерів Східного партнерства, інформує пресслужба Президента.

«Східне партнерство не має обмежувати амбіції партнерів. Комусь достатньо політичного діалогу, комусь – стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне інтеграції до спільного ринку на основі «чотирьох свобод», а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС», – заявив Зеленський.

Зеленський нагадав, що від початку метою ініціативи була розбудова спільноти ЄС з партнерами, які розділяють європейські цінності та принципи. Та наголосив, що перевагами такого об’єднання мають користуватися всі громадяни країн-учасниць.

Президент висловив упевненість у можливості спільно подолати виклики сьогодення, зокрема наслідки пандемії Covid-19, за допомогою поглиблення інтеграції та збільшення координації між країнами, а не завдяки політичній самоізоляції та протекціонізму.

«Ця зустріч – прекрасна нагода обговорити подальшу співпрацю задля виходу з поточної кризи та подолання подібних викликів у майбутньому. Перед нами стоять дуже непрості завдання: захистити життя та здоров’я громадян, відновити міжлюдські та ділові контакти, вивести економіку з кризової траєкторії», – зазначив він.

Зеленський подякував Євросоюзу за підтримку, зокрема за нову програму макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро, яка, як наголошується, є важливою та своєчасною.

Президент додав, що Україна розраховує на співпрацю з ЄС у закупівлі вакцини проти COVID-19, щойно вона буде виготовлена.

Зеленський уточнив, що Україна зі свого боку також підтримувала європейських партнерів. Зокрема, українські медики прийшли на допомогу італійським колегам, а українські літаки доправляли медичні вантажі до багатьох країн ЄС. «Впевнений, гасло Stronger Together сьогодні актуальне як ніколи», – наголосив Президент.

Він додав, що Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки на Європейському континенті.

«Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки в регіоні: брати участь у місіях, військових та безпекових проєктах ЄС, ініціативах, спрямованих на боротьбу з інформаційними та гібридними загрозами, дезінформацією тощо», – наголосив Президент.

Зеленський зазначив, що свідченням цього стало надання Україні статусу партнера розширених можливостей НАТО.

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Він зазначив, що стабільне безпекове середовище, фундаментом якого є суверенітет і територіальна цілісність держав, – головна передумова для реалізації цілей ініціативи Східного партнерства.

За його словами, основні цілі ініціативи — це зміцнення демократії, впровадження реформ, верховенство права, повага до прав і свобод людини.

«На мою думку, Європейський Союз ще не використав повною мірою свій потенціал задля безпеки на Європейському континенті», – зауважив Зеленський.

Президент нагадав, що розмір окупованої української території та кількість українців, які опинилися там, дорівнюють площі та населенню деяких країн ЄС.

«Знаю, вважається, що Східне партнерство не є інструментом для врегулювання конфліктів. Водночас ми не можемо дозволити зовнішнім гравцям надалі дестабілізувати ситуацію в регіоні та створювати нові й нові гарячі точки», – сказав він.

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За словами Президента, виникнення конфліктів на територіях партнерів зовсім не означає, що соціально-економічні та безпекові проблеми не можуть перекинутися на країни ЄС.

Як повідомлялося, 18 червня проходить зустріч лідерів Східного партнерства у форматі відеоконференції. У ній візьмуть участь глави держав і урядів 27 країн-членів ЄС, а також лідери країн-учасниць Східного партнерства - Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдова та України.