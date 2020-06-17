НАТО погодило пакет заходів у відповідь на загрозу від Росії

Міністри оборони НАТО, які провели сьогодні зустріч в режимі телеконференції, обговорили, зокрема, загрози для країн-союзниць, що спричинені нарощуванням Росією свого ядерного та ракетного потенціалу, та погодили пакет політичних та військових заходів із протидії цій загрозі.

Про це у середу під час пресконференції за підсумками першого дня дводенної зустрічі міністрів розповів Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«СOVID-19 не означає, що інші виклики зникли. Державні й недержавні гравці продовжують спроби дестабілізувати та розділити союзників. Робота НАТО полягає в тому, щоб зберігати готовність до захисту всіх союзників проти будь-яких загроз. Сьогодні ми розглянули активні дії Росії по збільшенню арсеналу ракет, здатних нести ядерну зброю, та їх вплив на безпеку НАТО», - зауважив керівник Альянсу.

Він нагадав, що розгортання Росією минулого року ракет SSC-8 привело до руйнування Договору про ракети середньої та малої дальності. Нові російські ракети мають подвійне (ядерне та неядерне) призначення, є мобільними та малопомітними, вони можуть досягати європейських міст за короткий та знижують поріг для застосування ядерної зброї.

За словами Генерального секретаря, Росія також модернізує свої міжконтинентальні балістичні ракети та гіперзвукові носії, які набули оперативної спроможності. Росія також вже провела випробування системи балістичних ракет повітряного запуску і розробляє крилату ракету із ядерним двигуном.

«Ми багато років спостерігали тенденцію до безвідповідальної ядерної риторики Росії, яка була спрямована на залякування та погрози на адресу союзників по НАТО. Поведінка Росії є дестабілізуючою та небезпечною. На зустрічі сьогодні міністри обговорили ці виклики та погодили збалансований пакет політичних та військових елементів», - сказав Столтенберг.

За його словами, ці заходи включають зміцнення інтегрованої повітряної та протиракетної оборони НАТО. Декілька країн-союзниць оголосили про намір отримати нові системи протиповітряної оборони, включаючи ракети «Patriot» та інші сучасні батареї ракет класу «земля-повітря».

Водночас, як зауважив Генеральний секретар НАТО, міністри погодилися з необхідністю зміцнити звичайні військові спроможності Альянсу. Це включає інвестиції у нові технологічні платформи, наприклад, сучасні бойові літаки 5-го покоління. Крім того, союзники адаптують до нових викликів систему власної розвідки та програму військових навчань.

Столтенберг повідомив також, що сьогодні відбулося обговорення в форматі Групи ядерного планування НАТО. Союзники погодили додаткові кроки для підтримання надійної, безпечної та ефективної системи ядерного стримування, яка протягом десятиліть допомагала НАТО зберігати мир і свободу.

«Ми будемо продовжувати нашу політику стримування та оборони, але ми не будемо дзеркально відповідати на дії Росії. Ми не маємо наміру розгортати нові ядерні ракети наземного базування в Європі», - ще раз наголосив Генеральний секретар Альянсу.

Він нагадав, що НАТО має тривалу історію участі у програмах контролю над зброєю, роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї. За словами Столтенберга, з часів завершення «холодної війни» НАТО скоротило свій ядерний потенціал в Європі на 90 відсотків.

Фото: НАТО