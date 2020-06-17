Російська воєнна загроза реальна, їй треба протидіяти спільно – Боднар

Україна усвідомлює ризик початку Росією нової військової фази навколо Криму і постійно привертає увагу міжнародної спільноти до реальних загроз із боку Кремля.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в інтерв’ю виданню «Апостроф» у відповідь на запитання, чи враховується Україною ризик нової військової фази навколо Криму.

«Звичайно враховується. І найкращою нашою відповіддю тут буде посилення нашої обороноздатності. Військові фахівці, безперечно, знають, наскільки реальною є загроза з боку Криму. Тут треба враховувати потенціал Чорноморського флоту РФ, у якого є можливість проведення десантних операцій по всьому узбережжю Чорного моря. Не думаю, щоб Росія відмовилася від планів пробити собі суходолом коридор до Криму, а, може, і до Придністров’я. Особливо з урахуванням того, що води в Криму все менше і менше. Та й ніхто не знімав військову загрозу з боку окупованого Донбасу і території Росії взагалі», - сказав дипломат.

У цьому контексті він поінформував, що Україна постійно привертає увагу міжнародної спільноти до реальних загроз із боку Росії.

«Насамперед, доводимо цю інформацію до держав, які задіяні в "нормандському форматі" - Німеччини та Франції, а також США та інших партнерів у НАТО. Російська воєнна загроза реальна, їй треба протидіяти спільно», - підкреслив Боднар.

Стосовно того, що може стати тригером для активізації бойових дій Росією, заступник міністра зауважив, що «ми не знаємо, що думає Володимир Путін і чи він вже не наказав військовим готуватися до чергової агресії».

«Не буду надмірно спекулювати, але приводом для активізації дій проти України може бути як нестача води в Криму, так і перезавантаження влади в Росії (абсолютно диктаторські зміни в Росії мають же чимось прикриватися) – щоб, наприклад, приховати порушення або здобути прихильність виборців.

Однозначно нам треба бути готовими до спроби Росії підняти ставки», - підкреслив Боднар.