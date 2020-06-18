"Фізичний" саміт Східного партнерства відбудеться у березні 2021 року в Брюсселі

"Фізична" зустріч лідерів країн Євросоюзу та країн-учасниць Східного Партнерства відбудеться у березні 2021 року.

Про це у четвер за підсумками телеконференції за участю лідерів країн ЄС, країн-партнерів та керівників ключових євроінституцій заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Східне партнерство буде залишатися ключовим пріоритетом для Євросоюзу. Внаслідок кризи СOVID-19 ми сьогодні провели зустріч з лідерами в форматі телеконференції. Разом з цим, ми погодили рішення провести фізичний саміт в Брюсселі у березні 2021 року. Для цього саміту ми погодили п’ять пріоритетів, які ми будемо досягати разом, щоб бути добре підготовленими та запропонувати під час наступної зустрічі спільну декларацію", - сказав Мішель.

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Як повідомлялося, 18 червня пройде зустріч лідерів Східного партнерства у форматі відеоконференції. У ній візьмуть участь глави держав і урядів 27 країн-членів ЄС, а також лідери країн-учасниць Східного партнерства - Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдова та України.

Під час відеосаміту Східного партнерства запланований виступ Президента України Володимира Зеленського щодо координації зусиль при реагуванні на пандемію COVID-19, а також перспективи членства України в Європейському Союзі.