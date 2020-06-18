Кулеба і Лінкявічус обговорили підтримку Литвою євроінтеграційних прагнень України

Глави МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з литовським колегою Лінасом Лінкявічусом підтримку Литовською Республікою євроінтеграційних прагнень України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови міністрів.

«Литовський міністр привітав українського колегу з нагоди приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО. Дмитро Кулеба подякував Литві за підтримку на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники, серед іншого, обговорили питання підтримки євроінтеграційних прагнень України з боку Литви перед початком відеоконференції за участю лідерів країн-учасниць, країн-членів ЄС та керівництва Євросоюзу.

Очільники зовнішньополітичних відомств окремо зупинилися на стані переговорів у рамках Нормандського формату та імплементації Мінських домовленостей.

Лінкявічус висловив налаштованість Литви якнайшвидше відновити пряме авіасполучення між Україною та Литвою.

На порядку денному розмови перебували питання мінімізації негативних наслідків пандемії для подальшого розвитку двосторонньої торгівлі та інвестиційного співробітництва. Міністри приділили особливу увагу просуванню перспективних економічних проєктів на ринках обох країн, а також заходам з регулювання режиму двосторонньої торгівлі з неухильним дотриманням при цьому принципів, норм та вимог СОТ.

Як повідомлялося, 18 червня пройде зустріч лідерів Східного партнерства у форматі відеоконференції. У ній візьмуть участь глави держав і урядів 27 країн-членів ЄС, а також лідери країн-учасниць Східного партнерства - Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдова та України.

Під час відеосаміту Східного партнерства запланований виступ Президента України Володимира Зеленського щодо координації зусиль при реагуванні на пандемію COVID-19, а також перспективи членства України в Європейському Союзі.