Євросоюз оприлюднив рішення про продовження “кримських” санкцій проти Росії
Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.
«Рада ЄС сьогодні прийняла рішення продовжити до 23 червня 2021 року санкції, які були запроваджені у відповідь на анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, чинні обмежувальні заходи включають заборону на імпорт товарів походженням з Криму або Севастополя до ЄС, на інфраструктурні або фінансові інвестиції та на туристичні послуги в Криму і Севастополі. Заборона ЄС стосується також експорту певного переліку товарів та технологій для компаній, що діють у Криму, або для їх використання в секторах транспорту, телекомунікації, енергетики, а також для розвідки, розробки та видобутку нафти, газу або мінеральних ресурсів.
У тексті рішення Ради ЄС згадується декларація високого представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки, яку він зробив від імені ЄС 16 березня 2020 року. В документі наголошується, що «ЄС не визнає анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією та продовжує засуджувати це порушення міжнародного законодавства».
Як повідомлялося, раніше у четвер, 18 червня, глава МЗС України Дмитро Кулеба поінформував, що Рада ЄС цього дня продовжила на рік санкції проти Росії через анексію Криму.
Ці санкції були вперше застосовані Євросоюзом у червні 2014 року у відповідь на спроби навмисного підриву територіальної цілісності України та її дестабілізації. Інші чинні обмежувальні заходи проти РФ у відповідь на кризу в Україні включають економічні санкції, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії, а також індивідуальні обмежувальні заходи.