Євросоюз продовжив на рік

Євросоюз продовжив на рік "кримські" санкції щодо Росії

Укрінформ
Рада ЄС 18 червня продовжила ще на рік санкції проти Росії, запроваджені за незаконну окупацію Криму.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму. Вдячний за це рішення», - написав дипломат.

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Він додав, що треба підвищувати тиск за порушення прав людини, «паспортизацію», запуск залізничного сполучення через Керченську протоку і незаконні голосування у Криму.

Як уже повідомляв Укрінформ, Європейський Союз у липні 2014 року запровадив економічні санкції проти Росії за анексію Криму та дії з дестабілізації ситуації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

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