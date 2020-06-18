Євросоюз продовжив на рік "кримські" санкції щодо Росії

Рада ЄС 18 червня продовжила ще на рік санкції проти Росії, запроваджені за незаконну окупацію Криму.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму. Вдячний за це рішення», - написав дипломат.

Він додав, що треба підвищувати тиск за порушення прав людини, «паспортизацію», запуск залізничного сполучення через Керченську протоку і незаконні голосування у Криму.

Як уже повідомляв Укрінформ, Європейський Союз у липні 2014 року запровадив економічні санкції проти Росії за анексію Криму та дії з дестабілізації ситуації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.