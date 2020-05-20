Росія планує використовувати СНД як інструмент для зняття санкцій - ЗМІ

Росія планує використовувати підконтрольний їй майданчик Співдружності незалежних держав як ініціатора скасування санкцій Заходу.

За інформацією з дипломатичних джерел, Москва запропонувала главам країн СНД виступити зі спільною заявою в зв'язку з поширенням нової коронавірусної інфекції, повідомляє "Інформаційний спротив" з посиланням на видання Moderator.

"Раніше стратегія Росії в цьому питанні полягала в проведенні масштабної інформаційної кампанії по всьому світу з хештегом "санкції заважають боротися з коронавірусом", з тим, щоб схилити на свій бік окремі європейські країни - в тому числі, і за рахунок надання гуманітарної допомоги постраждалій від COVID-19 Італії. Також Москвою була зроблена спроба проштовхнути резолюцію про бажаність зняття санкцій через ООН", - йдеться в публікації.

Але, як зазначається, незважаючи на всі вжиті зусилля, Росія отримала відмову. Невдача змусила Кремль змінити тактику тиску на Захід.

"Тепер ініціатором скасування санкцій планується використати підконтрольний Росії майданчик Співдружності незалежних держав. За інформацією, отриманою з дипломатичних джерел, Москва запропонувала главам країн СНД виступити зі спільною заявою в зв'язку з поширенням нової коронавірусної інфекції. Підтвердженням достовірності отриманого документа став виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який у ході пресконференції заявив, що тема боротьби з COVID-19 буде основною на засіданні глав урядів країн-членів СНД 29 травня", - зазначається в повідомленні.

Заява

При цьому, як стверджує автор публікації, особливої уваги заслуговує кінцівка документа, заради якої він, ймовірно, і був написаний: "Закликаємо всі країни світу до відмови від торговельних воєн, ухвалених в обхід Ради безпеки ООН односторонніх санкцій та інших заходів економічного тиску або примусу з боку одних держав стосовно інших. Підтверджуємо наш намір добиватися вільних, справедливих, недискримінаційних, прозорих, передбачуваних і стабільних умов для торгівлі та інвестицій". "Фактично це і є заклик до скасування санкцій", - йдеться в повідомленні.

Водночас автор публікації нагадує, що саме Росія вже багато років використовує так звану енергетичну дипломатію для тиску на країни колишнього СРСР і Заходу. Крім того, більшість торговельних воєн у рамках пострадянського простору були ініційовані саме РФ, і більшість з них тривають досі, що прямо свідчить про те, що сам Кремль широко використовує де-факто санкційну політику, і від використання її відмовлятися не збирається.

"З великою часткою ймовірності ця заява буде ухвалена під час анонсованого Лавровим засідання глав урядів СНД у Мінську 29 травня, адже, як уже сказано, ця організація практично повністю підконтрольна Москві. Її ухвалення стане яскравою ілюстрацією того, як Росія тисне на пострадянські країни - і не збирається відмовлятися від цієї практики, незалежно від ситуації з COVID-19 у світі", - зазначається в публікації.

Як нагадує видання, західні санкції проти Росії були запроваджені, в тому числі, через агресію проти України, збитий лайнер МН17, підтримку режиму Башара Асада в Сирії, втручання спецслужб РФ в американські вибори й отруєння в Солсбері.