Росія планує використовувати СНД як інструмент для зняття санкцій - ЗМІ

Росія планує використовувати СНД як інструмент для зняття санкцій - ЗМІ

Укрінформ
Росія планує використовувати підконтрольний їй майданчик Співдружності незалежних держав як ініціатора скасування санкцій Заходу.

За інформацією з дипломатичних джерел, Москва запропонувала главам країн СНД виступити зі спільною заявою в зв'язку з поширенням нової коронавірусної інфекції, повідомляє "Інформаційний спротив" з посиланням на видання Moderator.

"Раніше стратегія Росії в цьому питанні полягала в проведенні масштабної інформаційної кампанії по всьому світу з хештегом "санкції заважають боротися з коронавірусом", з тим, щоб схилити на свій бік окремі європейські країни - в тому числі, і за рахунок надання гуманітарної допомоги постраждалій від COVID-19 Італії. Також Москвою була зроблена спроба проштовхнути резолюцію про бажаність зняття санкцій через ООН", - йдеться в публікації.

Але, як зазначається, незважаючи на всі вжиті зусилля, Росія отримала відмову. Невдача змусила Кремль змінити тактику тиску на Захід.

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"Тепер ініціатором скасування санкцій планується використати підконтрольний Росії майданчик Співдружності незалежних держав. За інформацією, отриманою з дипломатичних джерел, Москва запропонувала главам країн СНД виступити зі спільною заявою в зв'язку з поширенням нової коронавірусної інфекції. Підтвердженням достовірності отриманого документа став виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який у ході пресконференції заявив, що тема боротьби з COVID-19 буде основною на засіданні глав урядів країн-членів СНД 29 травня", - зазначається в повідомленні.

Заява

При цьому, як стверджує автор публікації, особливої уваги заслуговує кінцівка документа, заради якої він, ймовірно, і був написаний: "Закликаємо всі країни світу до відмови від торговельних воєн, ухвалених в обхід Ради безпеки ООН односторонніх санкцій та інших заходів економічного тиску або примусу з боку одних держав стосовно інших. Підтверджуємо наш намір добиватися вільних, справедливих, недискримінаційних, прозорих, передбачуваних і стабільних умов для торгівлі та інвестицій". "Фактично це і є заклик до скасування санкцій", - йдеться в повідомленні.

Водночас автор публікації нагадує, що саме Росія вже багато років використовує так звану енергетичну дипломатію для тиску на країни колишнього СРСР і Заходу. Крім того, більшість торговельних воєн у рамках пострадянського простору були ініційовані саме РФ, і більшість з них тривають досі, що прямо свідчить про те, що сам Кремль широко використовує де-факто санкційну політику, і від використання її відмовлятися не збирається.

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"З великою часткою ймовірності ця заява буде ухвалена під час анонсованого Лавровим засідання глав урядів СНД у Мінську 29 травня, адже, як уже сказано, ця організація практично повністю підконтрольна Москві. Її ухвалення стане яскравою ілюстрацією того, як Росія тисне на пострадянські країни - і не збирається відмовлятися від цієї практики, незалежно від ситуації з COVID-19 у світі", - зазначається в публікації.

Як нагадує видання, західні санкції проти Росії були запроваджені, в тому числі, через агресію проти України, збитий лайнер МН17, підтримку режиму Башара Асада в Сирії, втручання спецслужб РФ в американські вибори й отруєння в Солсбері.

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