Кулеба прогнозує, що влітку ЄС продовжить економічні санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що Європейський Союз влітку продовжить економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму, хоча визнає, що їх послаблення перебуває у зоні контрольованого ризику.

Про дипломат заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Станом на сьогодні я не бачу жодних тенденцій, які дозволяли б побоюватися, що цього літа санкції не будуть продовжені», - сказав Кулеба.

У цьому контексті він нагадав, що цього разу росіяни зайшли здалеку і під час пандемії почали розгойдувати тему, що потрібно знімати санкції "у гуманітарних цілях", для спільної боротьби з вірусом.

«Ми перші виступили проти, нормально попрацювали з партнерами, піднялася серйозна міжнародна хвиля, і ми цю історію погасили. Зараз такого наративу немає», - зазначив Кулеба.

Він спрогнозував, що росіяни ще щось намагатимуться робити, але вже сформована позиція, що пандемія – це не привід для зняття санкцій, запроваджених у відповідь на порушення міжнародного права.

«Думаю, що послаблення санкцій влітку в Європейському Союзі у зоні контрольованого ризику. Звичайно, з осені знову почнуться стогони і дискусії. Але ми цю ситуацію спостерігаємо з 2014 року, коли перед кожним піврічним продовженням санкцій виникає питання: чи варто їх продовжувати, чи ефективні вони, чи ні», - констатував міністр.

За його словами, це вже «дуже затяжна боротьба, в яку усі втягнулися».

Як повідомлялося, у липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму і дії по дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції були посилені.