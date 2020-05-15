Україна ввела санкції проти засновника російської компанії "1С"

Рада національної безпеки і оборони України додала до санкційного списку суб'єктів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи, 377 фізичних осіб.

Відповідні додатки до рішення РНБО від 14 травня, введеного в дію указом Президента №184/2020, опубліковані на сайті глави держави.

Серед фізичних осіб переважна більшість - уродженці Російської Федерації та України. Більша частина з них зараз мешкає в тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, у цьому переліку - генеральний директор "Всеросійського центру вивчення громадської думки" Валерій Федоров, один із засновників компанії "1C" Борис Нуралієв, засновник ТОВ "Корпорація Парус" Олексій Федоренко та голова правління "Соціологічна майстерня Задоріна" Ігор Задорін.

Крім того, санкції терміном на три роки введено щодо однієї з авторів сайту www.materik.ru, співробітниці "Автономної некомерційної організації "Інститут діаспори та інтеграції" Валентини Гойденко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський схвалив застосування санкцій до 235 юридичних та 377 фізичних осіб.

Серед цих юросіб, зокрема, російські ТОВ "ВЕЙВ", "Мэйл.РУ ГРУП", "Вконтакте", "Однокласники", "Лабораторія Касперського", "Доктор Веб", "Яндекс", Міждержавна телерадіокомпанія ''Мир''.

При цьому проти "Яндексу" та "Лабораторії Касперського" санкції продовжено на 1 рік, а проти "Мэйл.РУ", "Вконтакте" та "Однокласників" – на 3 роки.

Також під санкції потрапили ТОВ "1С", ''Siapharm'', ''Технологія мовлення'', АТ Авіакомпанія ''ІрАеро'' (РФ, Іркутськ), Видавничий дім ''Комсомольська правда'', ''Радіокомпанія Радіо Рокс-Регіон'', ''Стайл медіахолдинг'', ЗАТ "Карусель", ''Національний спортивний телеканал", ''СТС Медіа'', ''Новий канал'', ''Профмедіа ТВ'', ''Телекомпанія П’ятниця''.

Крім того, санкції введено проти Федеральної державної бюджетної освітньої установи вищої освіти РФ ''Московський державний університет імені М. В. Ломоносова'', Федеральної державної бюджетної установи культури ''Державний Ермітаж'', Державного музею образотворчих мистецтв імені О. С. Пушкіна, Центрального морського конструкторського бюро ''Алмаз'' та ін.

У санкційному списку значаться також юридичні особи з місцезнаходженням в анексованому Росією Криму та Севастополі: ''Медіапрофіль Крим'', ''Гранд Медіа'', Феодосійський судномеханічний завод, Спеціальна виробничо-технічна база ''Пламя'', ''Каффа-Порт'', Центр спеціального зв’язку та інформації Федеральної служби охорони Російської Федерації в "Республіці Крим", Історико-археологічний музей-заповідник ''Неаполь Скіфський", Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського, Автономна некомерційна організація "Громадська кримськотатарська телерадіокомпанія'', ''Севастопольська телерадіокомпанія'', ''Медіа ТВ Севастополь'' тощо.

Водночас цим указом виключено із санкційних списків 23 юридичні особи, трьох громадян Російської Федерації, одну громадянку Італії, яка спостерігала за фейковими виборами в ОРДЛО та п'ятьох представників так званих "виборчих комісій" у "Л/ДНР".