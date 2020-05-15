Зеленський ввів у дію "санкційне" рішення РНБО щодо російських соцмереж

Президент України підписав указ щодо рішення РНБО «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», - ідеться в указі.

Як зазначається, указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони України розглянула питання щодо продовження заборони російських сайтів.

«За результатами розгляду більшістю членів РНБО України рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до обмежувальних заходів (санкцій) ухвалено» - зазначалося на сторінці РНБО у Facebook.

Як указувалося, цим рішенням, серед іншого, передбачається застосування обмежувальних заходів (санкцій) щодо російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» та інших.