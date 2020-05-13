В ОП підтвердили, що Зеленський планує продовжити заборону на російські соцмережі

Президент України Володимир Зеленський планує продовжити заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" та "Одноклассники".

Про це Укрінформу повідомило джерело в Офісі Президента.

"Так, планується продовжити заборону "Вконтакте" та "Одноклассников", - поінформували в ОП.

Також в Офісі Президента зауважили, що має бути ухвалене рішення РНБО про продовження заборони російських соцмереж, після чого глава держави підпише відповідний указ.

Водночас в ОП не уточнили, коли саме відбудеться засідання Ради нацбезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, заступниця голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що указ Президента України щодо продовження санкцій проти російських соціальних мереж та інтернет-сервісів очікується 14 травня.

Член фракції «Голос» Роман Лозинський 13 травня оголосив, що у Раді зібрали понад 150 підписів народних депутатів для проведення позачергового засідання Верховної Ради і ухвалення на ньому постанови щодо продовження санкцій проти російських соцмереж і сервісів.

Раніше, 10 квітня, Служба безпеки України внесла в РНБО пропозиції щодо продовження заборони російських соцмереж ще на три роки.

За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж «Вконтакте» та «Одноклассники», а й сервісів «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», 1С і «Парус».

У травні 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій на три роки проти російської інтернет-компанії «Яндекс», а також Mail.Ru Group, соцмереж «Вконтакте» та «Одноклассники».

Відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.