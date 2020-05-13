Санкції проти російських соцмереж: "Слуга народу" очікує указ Президента 14 травня
Про це кореспондентові Укрінформу повідомила заступниця голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук.
«Так, цю інформацію депутатам підтвердив секретар РНБО Данилов, завтра (14 травня – ред.) очікуємо цей указ», – зазначила Кравчук.
Як повідомляв Укрінформ, член фракції «Голос» Роман Лозинський під час виступу з трибуни парламенту 13 травня оголосив, що народні депутати збирають підписи для проведення позачергового засідання Верховної Ради і ухвалення на ньому постанови щодо продовження санкцій проти російських соцмереж і сервісів.
Раніше, 10 квітня, Служба безпеки України внесла в РНБО пропозиції щодо продовження заборони російських соцмереж ще на три роки.
За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж «Вконтакте» та «Одноклассники», а й сервісів «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», 1С і «Парус».
У травні 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій на три роки проти російської інтернет-компанії «Яндекс», а також Mail.Ru Group, соцмереж «Вконтакте» та «Одноклассники».
Відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.