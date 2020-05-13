Санкції проти російських соцмереж: "Слуга народу" очікує указ Президента 14 травня

Указ Президента України щодо продовження санкцій проти російських соціальних мереж та інтернет-сервісів очікується 14 травня.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила заступниця голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Так, цю інформацію депутатам підтвердив секретар РНБО Данилов, завтра (14 травня – ред.) очікуємо цей указ», – зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, член фракції «Голос» Роман Лозинський під час виступу з трибуни парламенту 13 травня оголосив, що народні депутати збирають підписи для проведення позачергового засідання Верховної Ради і ухвалення на ньому постанови щодо продовження санкцій проти російських соцмереж і сервісів.

Раніше, 10 квітня, Служба безпеки України внесла в РНБО пропозиції щодо продовження заборони російських соцмереж ще на три роки.

За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж «Вконтакте» та «Одноклассники», а й сервісів «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», 1С і «Парус».

У травні 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій на три роки проти російської інтернет-компанії «Яндекс», а також Mail.Ru Group, соцмереж «Вконтакте» та «Одноклассники».

Відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.