Санкції проти соцмереж РФ: депутати збирають підписи для позачергової Ради

Народні депутати збирають підписи для проведення позачергового засідання Верховної Ради і ухвалення на ньому постанови щодо продовження санкцій проти російських соцмереж і сервісів.

Про це 13 травня оголосив член фракції "Голос" Роман Лозинський під час виступу з трибуни парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми збираємо підписи про проведення позачергового засідання з одним лише питанням – про продовження санкцій щодо російських сервісів окупантів, щодо закриття в Україні таких мереж "Вконтакте" та "Одноклассники", де досі промиваються мізки, де досі окупант проводить свою реваншистську політику і щодо свят, і символів, і інших питань, які є надбанням "русского мира", - заявив Лозинський.

Він нагадав, що місяць тому фракція "Голос" ініціювала ухвалення відповідної постанови, а фракції "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Слуга народу" це підтримали.

Лозинський зауважив, що через добу і 14 годин спливе термін санкцій щодо російських сервісів і соцмереж.

"Одна доба і чотирнадцять годин — це той час, що залишився до того моменту, як ці російські сервіси, як російська зброя Кремля буде розблокована. Одна доба і тринадцять годин — це той час, який залишився Раді національної безпеки та оборони, аби зібратись і аби Президент України Володимир Олександрович Зеленський підписав цей указ", - зазначив Лозинський.

Депутат також підкреслив, що санкції зменшили користування соцмережеми "Вконтакте", "Одноклассникам" та іншою зброєю Кремля в десятки разів.

"Ці санкції блокують не лише соцмережі. Блокують Mail.ru, який є зброєю, яка збирає дані про українців. Який блокує карти Яндекс, які у часи Майдану, коли ми з вами будували барикади на Хрещатику, вони показували, що мости з лівого берега на Майдан перекриті. Це зброя окупанта, якою вони промивають мізки, якими вони формують зомбі-апокаліпсис в українців, і це ті соцмережі, які є зброєю, яка повинна бути заборонена, допоки Росія веде відкриту війну проти України і навіть довше", - сказав Лозинський.

На думку депутата, ці санкції необхідні для перемоги України у війні та в інформаційній кампанії.

Як повідомлялося, 10 квітня СБУ внесла пропозиції РНБО щодо продовження заборони російських соцмереж ще на три роки.

За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж "Вконтакте" та "Одноклассники", а й сервісів "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" і "Парус".

У травні 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції на три роки щодо російської інтернет-компанії "Яндекс", а також Mail.Ru Group, соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники".

Указ був мотивований тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.