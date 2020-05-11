Заборона російських соцмереж: Порошенко закликає Зеленського зібрати РНБО

Заборона російських соцмереж: Порошенко закликає Зеленського зібрати РНБО

Укрінформ
П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав Президента України Володимира Зеленського скликати засідання РНБО щодо пролонгації заборони російських соціальних мереж і каналів в Україні.

Про це йдеться в його дописі у Facebook.

«Вимагаю від президента Зеленського негайно скликати засідання РНБО і продовжити заходи щодо заборони російських соціальних мереж та каналів в Україні», - йдеться в дописі.

Порошенко закликав подбати про російськомовних громадян Європи і Сполучених Штатів та створити російськомовний канал, який дасть можливість чути точку зору, альтернативну тій, що транслюється Russia Today та «Россия 24».

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Він зазначив, що зусилля, які потрібно спрямовувати на інформаційну протидію гібридній агресії, не менш важливі, ніж зусилля і кошти, що виділяються на оборону держави.

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