Заборона російських соцмереж: Порошенко закликає Зеленського зібрати РНБО

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав Президента України Володимира Зеленського скликати засідання РНБО щодо пролонгації заборони російських соціальних мереж і каналів в Україні.

Про це йдеться в його дописі у Facebook.

«Вимагаю від президента Зеленського негайно скликати засідання РНБО і продовжити заходи щодо заборони російських соціальних мереж та каналів в Україні», - йдеться в дописі.

Порошенко закликав подбати про російськомовних громадян Європи і Сполучених Штатів та створити російськомовний канал, який дасть можливість чути точку зору, альтернативну тій, що транслюється Russia Today та «Россия 24».

Він зазначив, що зусилля, які потрібно спрямовувати на інформаційну протидію гібридній агресії, не менш важливі, ніж зусилля і кошти, що виділяються на оборону держави.