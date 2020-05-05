Соцмережі заблокували російські ресурси, що поширювали дезінформацію - EUvsDisinfo

За результатами дослідження компанії Avaaz, лише у Facebook було зареєстровано понад 1,7 мільйона випадків поширення дезінформації про пандемію коронавірусу, кількість переглядів провокаційної інформації перевищила 117 мільйонів.

Такі дані 5 травня в аналітичному огляді наводить європейське видання EUvsDisinfo, яке виходить під егідою Європейської служби зовнішніх дій та має на меті протидію компаніям дезінформації, що спрямовані проти країн та громадян Євросоюзу.

"Сплеск COVID-19 продемонстрував невідкладність справи: видання, які поширюють дезінформацію, почали активно використовувати комерційні соціальні мережеві платформи для поширення потенційно небезпечної дезінформації. Платформи відповіли на таке явище, і декілька прокремлівських видань були заблоковані", - йдеться у публікації.

Одне з таких видань – так званий News Front (Фронт новин) – сайт у незаконно анексованому Криму, що публікується вісьма мовами, був закритий мережею Facebook 30 квітня. До цього згаданий пропагандистський ресурс неодноразово поповнював базу даних EUvsDisinfo випадками зловмисної брехні. Ще один ресурс, який був закритий у цей же день – так званий South Front (Південний фронт), діяльність якого була припинена в YouTube.

До моменту закриття обидва джерела поширювали конспірологічні теорії. Зокрема, в період сплеску коронавірусу — активно пропагували проти вакцинації, висуваючи звинувачення умовній "Великій Фармі" у змові з метою отримання надприбутків.

Такі теорії, зокрема, активно поширювалися іспанською та англомовною версіями News Front, які переконували аудиторію в існуванні "всесвітньої змови" фармакологічних компаній, які планують змінити життя людства для побудови "нового світового порядку", задуманого "всесвітнім урядом", і шляхом до такого панування, мовляв, обрано саме масову вакцинацію людей.

Такі або подібні теорії, за даними EUvsDisinfo, активно розповсюджували так званий Strategic Culture Foundation (Фонду стратегічної культури), який намагався приховати своє російське походження, і відомий канал Sputnik, який таке походження і не приховує. На поширенні подібної дезінформації також спеціалізувався сайт "New Eastern Outlook" (Новий східний прогноз), який підтримувався Інститутом сходознавства Російської академії наук. Цей ресурс намагався залякувати людей твердженнями, що "імплантація нанобіочіпа за допомогою вакцинації є реальністю".

За висновком EUvsDisinfo, такі прояви активності кремлівських дезінформаторів є проблемою не лише для Facebook. З подібними спробами поширення хибної та шкідливої інформації, що пов’язана із пандемією COVID-19, стикалися також Twitter та інші популярні платформи.

"Ситуація ускладнюється практикою монетизації сфальшованого та шкідливого онлайн-контенту. Рекламні сторінки продовжують «прокачувати» статті з дезінформацією. За даними масштабного розслідування, яке було проведено організацією Global Disinformation Index (Глобальний індекс дезінформації), ця діяльність лише у Європі згенерувала для таких рекламних видань, що залучаються до поширення дезінформації, прибуток у близько 76 мільйонів доларів США", - зазначають автори EUvsDisinfo.

Така практика, йдеться у публікації, підриває довіру споживачів до соціальних мереж. Дослідження, проведене Інститутом журналістських досліджень агенції Reuters засвідчило, що люди в Аргентині, Німеччині, Південній Кореї, Іспанії, Великобританії та США сприймають соціальні мережі як такі, що заслуговують меншої довіри в інформуванні про COVID-19 у порівнянні з інформацією від експертів, офіційних закладів з охорони здоров’я або від «традиційних» новинних організацій.