Росія постійно намагатиметься дестабілізувати польсько-українські взаємини – експерт

Росія постійно намагатиметься дестабілізувати польсько-українські взаємини, і для цього вона може перенести акцент з історичного на економічний аспект відносин між Україною та Польщею.

Таку думку висловив аспірант Ягеллонського університету, експерт з питань польсько-українських відносин та протидії дезінформації Міхал Марек у ході відеоконференції "Польсько-українські відносини 2020: як вплине криза і пандемія?", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дезінформаційних операцій (Росії – ред.) було настільки багато, що польське і українське суспільство, коли зараз почує інформацію про якусь страшну подію, пов’язану з історичним контекстом - чи про волинські події, чи акцію «Вісла», перш за все подумає, що це може бути російська провокація, а не що це зробили «паскудні поляки» чи «паскудні українці». Польське і українське суспільство, на мою думку, зараз вибудувало захисну систему для такого виду інформаційного контенту», - сказав Марек.

Він додав, що, на його думку, час нині грає не на руку Москви, оскільки контекст польсько-українських відносин дещо змінився.

Експерт зазначив, що зараз дедалі більше поляків мають контакти з українцями і зав’язують з ними міжособистісні відносини. З огляду на це росіянам буде набагато важче будувати негативний образ поляка чи українця, припустив Марек.

«Думаю, щоб знову можна було серйозно дестабілізувати польсько-українські відносини в історичному контексті, треба, щоб в один момент з’єдналися дуже багато факторів. На мою думку, зараз буде важливішим економічний контекст, і у цьому сенсі росіяни зможуть базуватися на відносинах із заробітчанами у цьому економічному контексті, а не на історичному. Але росіяни будуть постійно працювати на польсько-українському напрямку», - спрогнозував експерт.