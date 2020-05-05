Прем’єр Моравецький: Без українців економічне зростання Польщі було б нижчим

Українці, що живуть та працюють у Польщі, є важливим суб’єктом, без якого не було б динамічного економічного зростання у цій країні.

Про це йдеться у статті прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького «Солідарність і амбіція» для видання «Дзеркало тижня».

«Ми пам'ятаємо також про громадян України, які проживають і працюють у Польщі. Вони є важливим суб'єктом, без якого зафіксоване у нас протягом кількох років динамічне економічне зростання було б нижчим», - зауважив він.

За словами Моравецького, громадяни України, які перебувають у Польщі, не повинні хвилюватися про легальність свого перебування.

«Документи, термін дії яких закінчився в період стану епідемічної загрози або стану епідемії, були продовжені до 30 днів після його завершення у Польщі», - йдеться у публікації польського прем’єра.

Як зазначив Моравецький, на даний момент у Польщі проживає близько мільйона українців. За українськими даними, у зв'язку з пандемією 175 тисяч українців вирішили повернутися на Батьківщину.

«Ті, хто залишився в Польщі, дуже часто й надалі працюють і передають фінансову підтримку своїм сім'ям в Україні. За даними Світового банку, перекази в Україну 2019 року сягнули $16 млрд. Значна частина цієї суми надійшла з Польщі. У зв'язку з цим мій уряд видав розпорядження консульствам Польщі в Україні відновити прийом заяв на отримання робочої візи. Тисячі громадян України зможуть відновити роботу в Польщі», - наголосив прем'єр.

За його словами, Польща й Україна швидко ухвалили важкі рішення в боротьбі з пандемією, зокрема і шлях впровадження обмежень, що змінюють повсякденне життя кожного громадянина.

«Це завдяки їм у наших державах залишається на порівняно низькому рівні кількість підтверджених випадків зараження, кількість госпіталізованих осіб і найсумніша статистика - кількість померлих», - зауважив прем'єр Польщі.

При цьому Моравецький додав, що Польща підтримує пропозиції Єврокомісії про пакет макрофінансової допомоги на суму 3 млрд євро для десяти сусідніх країн співтовариства (включаючи 1,2 млрд євро для України), підтримує ідею спрямування 140 млн євро із фонду політики сусідства на невідкладні потреби держав Східного партнерства в боротьбі з коронавірусом, і в кінцевому підсумку ця сума перевищить 700 млн євро. А в рамках Вишеградської групи Польща запропонувала запустити надзвичайну програму V4EastSolidarity для держав Східного партнерства в рамках Міжнародного Вишеградського фонду.

Також Моравецький висловив сподівання на те, що Україна та Польща разом досягнуть прогресу, «зокрема щодо вшанування польських жертв Волинського злочину 1943–1944 років, а також зупинимо середовища, що популяризують його винуватців, які діють в інтересах противників наших добрих відносин».