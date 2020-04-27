WhatsApp на 70% знизив поширення "вірусних" повідомлень

Обмеження месенджера WhatsApp з пересилання повідомлень знизили поширення "вірусної" інформації на 70%.

Про це повідомляє ВВС.

"Кількість повідомлень з високим ступенем пересилання скоротилася на 70% - таких, які можуть поширювати дезінформацію про коронавірус", - стверджують в WhatsApp.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала "інфо-деміей" поширення фальшивих новин про спалах коронавірусу.

Реагуючи на проблему, два тижні тому WhatsАpp обмежив в чатах кількість поширення інформації про COVID-19. Таким чином повідомлення, які пересилалися більше п'яти разів, тепер можна переслати тільки в один чат один раз. Це допомогло знизити поширення "вірусної" інформації на 70%, однак експерти стверджують, що у боротьбі з дезінформацією зробити належить ще багато.

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"WhatsApp прагне внести свій внесок у боротьбу з вірусними повідомленнями", - сказав представник платформи обміну повідомленнями.