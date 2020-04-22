WhatsApp розширює можливості для групових дзвінків
Укрінформ
Месенджер WhatsApp тестує нову функцію, яка дозволить здійснювати дзвінки вісьмом особам одночасно.
Про це повідомляє портал The Next Web.
"Месенджер WhatsApp розширює свій ліміт щодо дзвінків до 8 осіб", - йдеться у повідомленні.
Нині компанія зробила функцію доступною у бета-версії.
Користувачі операційної системи iOS та Android зможуть знайти нову функцію у версіях месенджера (2.20.50.25) й (2.20.133) відповідно.
Нині невідомо, коли функція з’явиться офіційно.