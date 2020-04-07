WhatsApp обмежує кількість поширень інформації про COVID-19

Месенджер WhatsApp обмежує в чатах кількість поширень інформації про коронавірус (COVID-19).

Про це йдеться у блозі месенджера.

«Минулого року ми ознайомили користувачів із поняттям повідомлення, що часто пересилається. Таке повідомлення позначено подвійною стрілкою, яка вказує на те, що його автором не є знайома особа. Власне ці повідомлення менш індивідуальні, ніж ті, що зазвичай надсилають через WhatsApp. Тому зараз ми впроваджуємо обмеження, відповідно до якого переслати таке повідомлення можна лише в одну бесіду за раз», - заявили у WhatsApp.

У месенджері додали, що нині спостерігається суттєве збільшення кількості повідомлень про COVID-19, що, на думку користувачів, може дратувати й сприяти поширенню неправдивої інформації про коронавірус.

«На додаток до цієї зміни, ми співпрацюємо напряму з недержавними організаціями й урядами, зокрема з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та міністерствами охорони здоров'я понад 20 країн, щоб надавати людям достовірну інформацію», - додали у WhatsApp.

Читайте також: Facebook запустив сервіс інформування про коронавірус

Як повідомлялося, станом на ранок вівторка 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 мільйона випадків інфікування COVID-19, включаючи до 75 тисяч загиблих та понад 285 тисяч тих, хто одужали.