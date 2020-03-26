Facebook запустив сервіс інформування про коронавірус

Американська компанія Facebook запустила сервіс про новий коронавірус для інформування користувачів по всьому світу.

Про це йдеться у заяві компанії.

Як зазначається, компанія «відкрила центр інформування про Covid-19, який доступний у верхній частині стрічки новин Facebook в ряді країн».

За допомогою нього користувачі можуть отримувати останні новини та інформацію, а також ресурси та поради, щоб залишатися здоровими і підтримувати своїх близьких.

«Він включає оновлення в режимі реального часу від національних органів охорони здоров'я та глобальних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров’я, а також корисні статті, відеоролики та публікації про соціальну дистанцію та запобігання поширенню Covid-19», - йдеться у публікації.

У компанії зазначили, що найближчим часом центр інформування про Covid-19 буде доступний по всьому світу.

Також повідомляється, що для поширення доступу до достовірної інформації ВООЗ, WhatsApp і Facebook запустили новий сервіс обміну повідомленнями WHO Health Alert (Сповіщення ВООЗ з питань охорони здоров’я).

Для того, щоб запустити сповіщення, необхідно зберегти номер +41798931892 у контактах свого телефону, а потім у WhatsApp відкрити чат з цим контактом. Щоб розпочати роботу, необхідно у полі для повідомлень ввести слово «Hi» - привітання англійською мовою.

Зараз сервіс доступний лише англійською мовою, однак незабаром з’являться ще п’ять мов - арабська, китайська, французька, російська та іспанська.

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Як повідомляв Укрінформ, Facebook надав Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) право безкоштовно розміщувати інформацію щодо поширення коронавірусу, а сама компанія буде займатися видаленням неправдивих тверджень про Covid-19.

Фото: dpa