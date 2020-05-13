Заборона російських соцмереж: депутати зібрали 156 підписів для позачергової Ради

У Верховній Раді зібрали понад 150 підписів народних депутатів на підтримку проведення позачергового пленарного засідання парламенту задля ухвалення на ньому постанови щодо продовження санкцій проти російських соцмереж та інтернет-сервісів.

Про це журналістів поінформував член фракції «Голос» Роман Лозинський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«156 підписів зі 150 необхідних – зібрано. Сьогодні вранці оголосив про початок збору підписів народних депутатів для проведення позачергового засідання парламенту. Все для того, аби вирішити лише одне питання і захистити країну від кібервійськ агресора. Соцмережі окупанта потрібно блокувати. Вперше вийшов із цією заявою понад місяць тому. Однак Президент уникає виконання своїх обов’язків і продовжує бездіяти. Тому доводиться брати ситуацію в свої руки. Далі - реєстрація в апараті ВР», – заявив Лозинський.

Як повідомляв Укрінформ, Лозинський під час виступу з трибуни парламенту під час позачергового засідання 13 травня оголосив, що народні депутати збирають підписи для проведення ще одного позачергового засідання ВР і ухвалення на ньому постанови щодо продовження санкцій проти російських соцмереж і сервісів.

Водночас у коментарі Укрінформу заступниця голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, що Указ Президента щодо продовження санкцій проти російських соцмереж очікується 14 травня.

Раніше, 10 квітня, Служба безпеки України внесла РНБО пропозиції щодо продовження заборони російських соцмереж ще на три роки.

За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж «Вконтакте» та «Одноклассники», а й сервісів «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», 1С і «Парус».

У травні 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій на три роки проти російської інтернет-компанії «Яндекс», а також Mail.Ru Group, соцмереж «Вконтакте» та «Одноклассники».