Малюська прогнозує, що попереду у "банківського" закону - Конституційний Суд та ЄСПЛ

Міністр юстиції України Денис Малюська прогнозує, що попереду у "банківського" закону розгляд у Конституційному суді та Європейському суді з прав людини.

Про це він написав у Facebook.

«Банківський закон». Mission completed. Ну ок, не зовсім completed, попереду ще Конституційний суд та, скоріш за все, Європейський суд з прав людини. Але перший етап – пройдений», - повідомив Малюська.

Він нагадав ключові зміни законопроєкту.

Зокрема, забороняється повернення банку колишнім акціонерам неплатоспроможного банку. Суд позбавляється права винести таке рішення.

За словами Малюськи, «якщо банк держава (НБУ, інші органи) відібрали (націоналізували, вивели з ринку) незаконно – колишні акціонери мають право отримати компенсацію лише у грошовій формі (знову ж таки – повернути акції неможливо)».

При цьому розмір компенсації колишнім акціонерам визначається міжнародною аудиторською компанією, ґрунтуючись на вартості акцій на час націоналізації й у випадку неплатоспроможного банку така компенсація, імовірно, буде нульовою (за винятком випадків, коли банк виводиться з ринку не у зв’язку з нестачею коштів), пояснив міністр.

Також, зауважив він, рішення НБУ, пов’язані з виведенням банку з ринку, можуть бути оскаржені та скасовані (визнані недійсними) судом, однак суд не може підміняти собою НБУ і зобов’язаний перевіряти лише юридичні аспекти таких рішень (їх законність).

«Удосконалюється механізм передачі активів перехідному та приймаючому банку (раніше у зв’язку з юридичними формальностями такий процес міг би зайняти місяці, після ухвалення закону усе буде набагато швидше, протягом кількох днів). Це також означає, що навіть якщо який-небудь суд з різних причин проігнорує вимоги закону та вирішить повернути неплатоспроможний банк колишнім власникам, активи такого банку будуть миттєво передані перехідному/приймаючому банку і такий банк продовжить функціонування як нова юридична особа без шкоди вкладникам та іншим клієнтам», - повідомив Малюська.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Верховна Рада 270 головами у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».