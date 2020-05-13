Малюська прогнозує, що попереду у

Малюська прогнозує, що попереду у "банківського" закону - Конституційний Суд та ЄСПЛ

Укрінформ
Міністр юстиції України Денис Малюська прогнозує, що попереду у "банківського" закону розгляд у Конституційному суді та Європейському суді з прав людини.

Про це він написав у Facebook.

«Банківський закон». Mission completed. Ну ок, не зовсім completed, попереду ще Конституційний суд та, скоріш за все, Європейський суд з прав людини. Але перший етап – пройдений», - повідомив Малюська.

Він нагадав ключові зміни законопроєкту.

Зокрема, забороняється повернення банку колишнім акціонерам неплатоспроможного банку. Суд позбавляється права винести таке рішення.

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За словами Малюськи, «якщо банк держава (НБУ, інші органи) відібрали (націоналізували, вивели з ринку) незаконно – колишні акціонери мають право отримати компенсацію лише у грошовій формі (знову ж таки – повернути акції неможливо)».

При цьому розмір компенсації колишнім акціонерам визначається міжнародною аудиторською компанією, ґрунтуючись на вартості акцій на час націоналізації й у випадку неплатоспроможного банку така компенсація, імовірно, буде нульовою (за винятком випадків, коли банк виводиться з ринку не у зв’язку з нестачею коштів), пояснив міністр.

Також, зауважив він, рішення НБУ, пов’язані з виведенням банку з ринку, можуть бути оскаржені та скасовані (визнані недійсними) судом, однак суд не може підміняти собою НБУ і зобов’язаний перевіряти лише юридичні аспекти таких рішень (їх законність).

«Удосконалюється механізм передачі активів перехідному та приймаючому банку (раніше у зв’язку з юридичними формальностями такий процес міг би зайняти місяці, після ухвалення закону усе буде набагато швидше, протягом кількох днів). Це також означає, що навіть якщо який-небудь суд з різних причин проігнорує вимоги закону та вирішить повернути неплатоспроможний банк колишнім власникам, активи такого банку будуть миттєво передані перехідному/приймаючому банку і такий банк продовжить функціонування як нова юридична особа без шкоди вкладникам та іншим клієнтам», - повідомив Малюська.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Верховна Рада 270 головами у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

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