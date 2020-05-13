Рада підтримала продовження санкцій проти російських соцмереж

Верховна Рада ухвалила постанову "Про схвалення пропозицій щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідний документ № 3319 підтримали 248 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Збройна агресія Російської Федерації проти України триває. Це призвело до загибелі тисяч українських воїнів та цивільних осіб, до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини її суверенної території, численних людських жертв, загроз її національним інтересам, безпеці і суверенітету. Відповідно, залишаються правові підстави, передбачені статтею 3 закону України “Про санкції”, для продовження застосування санкцій до припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", – йдеться у пояснювальній записці.

Цією постановою пропонується схвалити і внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), відповідно до рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", що було введено в дію указом Президента України від 15 травня 2017 року (№133/2017).

Цим рішенням, зокрема, було заборонено Інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет на території України до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів "ВКонтакте" (www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru).

Як повідомляв Укрінформ, вранці 13 травня народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський під час виступу з трибуни парламенту оголосив, що депутати збирають підписи для проведення позачергового засідання Верховної Ради і ухвалення на ньому постанови щодо продовження санкцій проти російських соцмереж і сервісів. Пізніше, після 14:00, він повідомив, що депутати зібрали 156 підписів за проведення такого засідання. На їхню вимогу Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання ще одного позачергового засідання того ж дня.

Водночас у коментарі Укрінформу заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що указ Президента щодо продовження санкцій проти російських соцмереж очікується 14 травня.

Раніше, 10 квітня, Служба безпеки України внесла пропозиції РНБО щодо продовження заборони російських соцмереж ще на три роки.

За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж "ВКонтакте" та "Одноклассники", а й сервісів "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С і "Парус".

У травні 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій на три роки щодо російської інтернет-компанії "Яндекс", а також Mail.Ru Group, соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники".

Указ був мотивований тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.