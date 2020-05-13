РНБО вже розглянула заборону російських сайтів - очікується указ Президента

Рада національної безпеки і оборони України розглянула питання щодо продовження заборони російських сайтів в Україні, наразі очікується підписання відповідного указу Президента.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода.

«РНБО вже все зробила, чекайте на указ Президента», – сказав Данілов, не уточнивши деталі.

Як повідомляв Укрінформ, 11 травня 2020 року п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав Президента України Володимира Зеленського скликати засідання РНБО щодо пролонгації заборони російських соціальних мереж і каналів в Україні.

17 травня 2017 року набув чинності указ тодішнього Президента України Петра Порошенка про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, згідно з яким в Україні було заблоковано ряд російських сайтів.

Згідно з Указом Президента України №133/2017, обмежувальні санкції відповідно до рішення РНБО передбачають заборону інтернет-провайдерам надання послуг із доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru" та соціально-орієнтованих ресурсів "ВКонтакте" й "Одноклассники". Крім того, санкції були введені проти ТОВ "Яндекс" (Москва) і "Яндекс.Україна", російських компаній - розробників антивірусів "Лабораторія Касперського" і "Доктор Веб".