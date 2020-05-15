Україна зняла санкції з шести учасників "виборів" в ОРДЛО - указ Президента
Це передбачено указом глави держави № 184/2020, яким введено в дію рішення РНБО від 14 травня 2020 року.
"У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеному в дію указом Президента України від 19 березня 2019 року № 82: у додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити", - зазначається в рішенні.
Відповідно до документа, із санкційного списку виключено громадянку Італії, засновницю партії «Соціальна ініціатива» Алессандру Муссоліні, яка була спостерігачем за так званими «виборами в ЛНР/ДНР».
Також санкції знято з "секретаря ДВК № 13 м. Алчевськ" Валентини Свєшнікової, "голови ТВК № 141" Тетяни Лободи, "голови ТВК № 212" Галини Бороздіної, "голови ТВК № 247" Олени Гур'євої та "голови ДВК № 71 м. Донецьк" Наталі Чеботарьової.
Як повідомлялося, 11 листопада 2018 року в ОРДЛО відбулися так звані "місцеві вибори".
Україна, ЄС, США та НАТО засудили проведення так званих виборів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" та наголосили, що не визнають їхньої легітимності та результатів.