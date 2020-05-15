Україна зняла санкції з шести учасників "виборів" в ОРДЛО - указ Президента

Президент Володимир Зеленський схвалив виключення із санкційного списку італійки Алессандри Муссоліні, яка спостерігала за фейковими виборами на непідконтрольному Донбасі, та п'ятьох керівників так званих "виборчих комісій".

Це передбачено указом глави держави № 184/2020, яким введено в дію рішення РНБО від 14 травня 2020 року.

"У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеному в дію указом Президента України від 19 березня 2019 року № 82: у додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити", - зазначається в рішенні.

Відповідно до документа, із санкційного списку виключено громадянку Італії, засновницю партії «Соціальна ініціатива» Алессандру Муссоліні, яка була спостерігачем за так званими «виборами в ЛНР/ДНР».

Також санкції знято з "секретаря ДВК № 13 м. Алчевськ" Валентини Свєшнікової, "голови ТВК № 141" Тетяни Лободи, "голови ТВК № 212" Галини Бороздіної, "голови ТВК № 247" Олени Гур'євої та "голови ДВК № 71 м. Донецьк" Наталі Чеботарьової.

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Як повідомлялося, 11 листопада 2018 року в ОРДЛО відбулися так звані "місцеві вибори".

Україна, ЄС, США та НАТО засудили проведення так званих виборів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" та наголосили, що не визнають їхньої легітимності та результатів.