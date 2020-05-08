В ООН відзначають різке зростання жертв серед цивільних на Донбасі
Про це заявила голова місії Матільда Богнер, повідомляє пресслужба місії.
"Усі сторони, які беруть участь в бойових діях в Донецькій і Луганській областях, повинні зробити захист цивільних осіб абсолютним пріоритетом, заявила Матільда Богнер, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яка відзначила різке збільшення кількості жертв серед цивільних осіб на початку травня", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за перші шість днів травня місія зафіксувала 11 нових випадків загибелі або поранення цивільних осіб (один загиблий і шестеро поранених в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь і стрілецької зброї, один поранений в результаті мінного інциденту, і один загиблий і двоє поранених в результаті поводження з вибухонебезпечним залишком війни).
"У це число входять інциденти в Золотому (Луганська область) 2 травня і Олександрівці (Донецька область) 4 травня, коли в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь були поранені чотири дівчинки (одна 2010 р.н. і троє – 2013 р.н.)", - відмітили у місії.
У місії наголосили, що 7 травня була отримана інформація про вісім нових випадків поранень цивільних осіб в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь в Голубівському (Луганська область) і Саханці (Донецька область) на території ОРДЛО.
"У разі, якщо це підтвердиться, кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб за перший тиждень травня досягне дев'ятнадцяти і стане найвищим тижневим показником за останні два роки", - наголосила голова місії.
Вона додала що на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи сторни мають приділити "належну увагу ситуації, що склалася".
Фото: un.org.ua