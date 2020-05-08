В ООН відзначають різке зростання жертв серед цивільних на Донбасі

У Моніторинговій місії ООН з прав людини відзначили суттєве зростання кількості жертв серед цивільних на Донбасі на початку травня 2020 року.

Про це заявила голова місії Матільда Богнер, повідомляє пресслужба місії.

"Усі сторони, які беруть участь в бойових діях в Донецькій і Луганській областях, повинні зробити захист цивільних осіб абсолютним пріоритетом, заявила Матільда Богнер, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яка відзначила різке збільшення кількості жертв серед цивільних осіб на початку травня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за перші шість днів травня місія зафіксувала 11 нових випадків загибелі або поранення цивільних осіб (один загиблий і шестеро поранених в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь і стрілецької зброї, один поранений в результаті мінного інциденту, і один загиблий і двоє поранених в результаті поводження з вибухонебезпечним залишком війни).

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"У це число входять інциденти в Золотому (Луганська область) 2 травня і Олександрівці (Донецька область) 4 травня, коли в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь були поранені чотири дівчинки (одна 2010 р.н. і троє – 2013 р.н.)", - відмітили у місії.

У місії наголосили, що 7 травня була отримана інформація про вісім нових випадків поранень цивільних осіб в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь в Голубівському (Луганська область) і Саханці (Донецька область) на території ОРДЛО.

"У разі, якщо це підтвердиться, кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб за перший тиждень травня досягне дев'ятнадцяти і стане найвищим тижневим показником за останні два роки", - наголосила голова місії.

Вона додала що на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи сторни мають приділити "належну увагу ситуації, що склалася".

Фото: un.org.ua