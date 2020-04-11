В ООН стурбовані збільшенням випадків загибелі цивільних на Донбасі

«Я надзвичайно стурбована збільшенням кількості випадків загибелі і поранення цивільних осіб в зоні конфлікту, особливо в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів зі стрілецької зброї і легких озброєнь. У березні цього року наша Місія зафіксувала два випадки загибелі та 14 випадків поранення цивільних осіб від таких обстрілів з обох боків від лінії зіткнення: двоє загиблих і 11 поранених на території, контрольованій самопроголошеними «республіками», і троє поранених – на території, що контролюється урядом. Це стільки ж, скільки за попередні п'ять місяців, з 1 жовтня 2019 року по 29 лютого 2020 року (один загиблий і 15 поранених)», - зазначила Богнер.

Представниця ООН додала, що мирні жителі також продовжують гинути та зазнавати поранень в результаті розриву мін і вибухонебезпечних предметів.

Вона зауважила, що слід пам’ятати, що «всі сторони конфлікту зобов’язані керуватися міжнародним гуманітарним правом, включаючи зобов’язання з ведення бойових дій, які регулюються принципами розрізнення, пропорційності та вжиття запобіжних заходів».

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За словами Богнер, відповідальність за дотримання цих принципів «лежить як на безпосередніх учасниках бойових дій, так і на їхніх командирах».

Наступного тижня збройний конфлікт на сході України, що забрав уже більше 3 500 цивільних життів, вступить в свій сьомий рік.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликає всі сторони, які беруть участь в бойових діях в Донецькій і Луганській областях вжити максимальних зусиль для дотримання правил і звичаїв війни та забезпечення стійкого припинення вогню.