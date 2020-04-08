Росію розкритикували в ООН за відмову взаємодіяти у справі МН17

П'ять впливових європейських країн дорікнули Росії з приводу невиконання нею резолюції РБ ООН щодо повної взаємодії з міжнародним розслідуванням у справі збитого російським "Буком" пасажирського літака Малайзійських авіаліній MH17.

Про це йдеться в спільній заяві Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини й Польщі, текст якої має Укрінформ.

"Прикро, що російська влада донині не співпрацює повною мірою з незалежним розслідуванням JIT (Спільної слідчої групи – ред.). В той час, як кримінальне розслідування JIT триває, ми закликаємо всі держави, зокрема Російську Федерацію, виконати свої зобов'язання за Резолюцією 2166 ООН і повністю співпрацювати з міжнародним розслідуванням", - наголошується в документі.

При цьому зазначається, що початок кримінального судового розгляду 9 березня в Гаазькому окружному суді "став важливою віхою для встановлення правди й справедливості для жертв та їхніх сімей, а також до притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за збитий рейс MH17".

Водночас, п'ять країн привітали в спільній заяві роботу голландської судової влади. "Ми висловлюємо повну впевненість у їх незалежності, неупередженості та професіоналізмі", - підкреслюється в документі.

Як повідомлялося, майже шість років тому, 17 липня 2014 року, був збитий пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур. Як встановило міжнародне розслідування, його збила ракета російської системи ППО "Бук", що належала 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. У судовому комплексі "Схіпхол" в Гаазі 9, 10, 23 березня 2020 року відбулися перші судові засідання у справі МН17.