На Донбасі збільшилася кількість порушень "тиші" – ОБСЄ

У СММ ОБСЄ констатують збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у щоденному звіті № 106/2020, опублікований СММ ОБСЄ в Україні 5 травня 2020 року.

"У Донецькій і Луганській областях СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували пошкодження житлового будинку внаслідок вогню зі стрілецької зброї в Ясинуватій та отримали повідомлення про поранення цивільних осіб у результаті обстрілу в Олександрівці.

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Зазначається, що члени незаконних збройних формувань і далі не пропускали спостерігачів, які здійснювали перетин офіційними дорожніми коридорами на блокпостах у Донецькій та Луганській областях.

Також уточнюється, що місія продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого і Петрівського.

Фото: ОБСЄ