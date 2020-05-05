На Донбасі збільшилася кількість порушень "тиші" – ОБСЄ
Про це йдеться у щоденному звіті № 106/2020, опублікований СММ ОБСЄ в Україні 5 травня 2020 року.
"У Донецькій і Луганській областях СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували пошкодження житлового будинку внаслідок вогню зі стрілецької зброї в Ясинуватій та отримали повідомлення про поранення цивільних осіб у результаті обстрілу в Олександрівці.
Зазначається, що члени незаконних збройних формувань і далі не пропускали спостерігачів, які здійснювали перетин офіційними дорожніми коридорами на блокпостах у Донецькій та Луганській областях.
Також уточнюється, що місія продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого і Петрівського.
Фото: ОБСЄ