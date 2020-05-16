Єрмак і Кулеба поїдуть до Берліна на консультації щодо "Норманді" та "Мінська"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак найближчими тижнями планують здійснити візит до Берліна на консультації щодо шляхів підвищення ефективності роботи Нормандського та Мінського переговорних форматів.

Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак сказав на зустрічі з послами країн Групи семи (G7) та Головою Представництва Європейського Союзу в Україні, повідомляє пресслужба Президента.

«Очільник Офісу Глави держави також повідомив, що найближчими тижнями разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою здійснить візит до Берліна, де будуть продовжені консультації щодо шляхів підвищення ефективності роботи Нормандського та Мінського переговорних форматів», - йдеться у повідомленні.

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Єрмак також розповів послам про засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях (ТКГ), яке відбулося напередодні за участю оновленого складу української делегації. Він зазначив, що представництво української сторони було значно підвищено – до рівня віцепрем'єр-міністра, заступників міністрів, а також голів комітетів Верховної Ради, що демонструє прагнення України інтенсифікувати та зробити більш ефективною роботу в Мінському процесі.

Фото: www.president.gov.ua