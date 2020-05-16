Єрмак і Кулеба поїдуть до Берліна на консультації щодо "Норманді" та "Мінська"
Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак сказав на зустрічі з послами країн Групи семи (G7) та Головою Представництва Європейського Союзу в Україні, повідомляє пресслужба Президента.
«Очільник Офісу Глави держави також повідомив, що найближчими тижнями разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою здійснить візит до Берліна, де будуть продовжені консультації щодо шляхів підвищення ефективності роботи Нормандського та Мінського переговорних форматів», - йдеться у повідомленні.
Єрмак також розповів послам про засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях (ТКГ), яке відбулося напередодні за участю оновленого складу української делегації. Він зазначив, що представництво української сторони було значно підвищено – до рівня віцепрем'єр-міністра, заступників міністрів, а також голів комітетів Верховної Ради, що демонструє прагнення України інтенсифікувати та зробити більш ефективною роботу в Мінському процесі.
Фото: www.president.gov.ua