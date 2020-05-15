Єрмак і Саакашвілі обговорили з послами G7 перспективи співпраці

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі провели онлайн-конференцію з послами країн «Великої сімки».

Про це Саакашвілі повідомив у Facebook.

Під час онлайн-конференції послів країн «Великої сімки» поінформували про плани роботи Національної ради реформ при Президентові України та обговорили формат подальшого співробітництва.

«Разом з Андрієм Єрмаком провели Zoom конференцію з послами великої 7-ки і розповіли їм про плани Нацради з реформ. Ми отримали підтримку й обговорили можливості співробітництва», - написав Саакашвілі.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 7 травня призначив колишнього президента Грузії, ексголову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil