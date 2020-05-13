Тимчасова повірена у справах США Квін обговорила з Саакашвілі реформи в Україні

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін зустрілась з главою Виконавчого комітету реформ Михаїлом Саакашвілі, щоб обговорити зусилля щодо реформ в Україні.

Про це повідомило у Twitter Посольство США в Україні «США підтримують рух України до зміцнення верховенства права, зменшення корупції, підвищення підзвітності влади й створення привабливого інвест-клімату», - зазначили у диппредставництві. Читайте також: Зеленський очікує від Саакашвілі результату в найближчі місяці Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 7 травня призначив колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.