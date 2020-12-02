Конституційний суд Молдови відклав визнання виборів президента

Конституційний суд Молдови заявив, що поки що не може висловитися з приводу остаточних результатів виборів президента.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

В суді зазначили, що це пов'язано з судами, які досі не завершили розгляд усіх позовів, пов'язаних з виборами.

Також в КС наголосили, що, згідно із законом, зобов'язані визнати або не визнати другий тур голосування протягом 10 днів після того, як отримають протоколи від Центральної виборчої комісії, але не раніше, ніж суди закінчать розглядати всі скарги і протести, подані за підсумками проведення другого туру виборів президента.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія Молдови (ЦВК) 20 листопада затвердила результати другого туру виборів президента, згідно з якими перемогу здобула лідер партії «Дія і солідарність» (PAS) Майя Санду. Тепер рішення Центрвиборчкому має підтвердити Конституційний суд.