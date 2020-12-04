ЄС розкритикував рішення парламенту Молдови про скорочення повноважень президента

Парламент Молдови ухвалив рішення щодо обмеження повноважень президента поспіхом, непрозоро і всупереч демократичним парламентським процедурам.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх дій, передає кореспондент Укрінформу.

«Голосування відбулося без дотримання необхідних парламентських процедур. Ба більше, воно підтримувалося людьми, які відомі причетністю до корупційних справ і банківського шахрайства 2014 року. Це також становить ризики, що це законодавство може слугувати корисливим інтересам», - йдеться у документі.

Речник ЄС наголосив, що зазначені законодавчі ініціативи були представлені лише за два тижні після того, як народ Молдови обрав нового президента. Ці вибори були пов’язані із очікуваннями людей, що у майбутньому президент зможе виконувати свої функції відповідно до Конституції, за якою обирається. В цих умовах важливо, що будь-які зміни у президентських функціях та повноваженнях приймалися з повагою до необхідних правових процедур, включаючи демократичний контроль, йдеться у заяві.

Читайте також: Парламент Молдови скоротив повноваження новообраного президента

«Європейський Союз очікує, що всі законодавці в Республіці Молдова, в країні, що асоційована з ЄС, поважатимуть верховенство права та гарантії демократії, відповідно до очікувань населення та головних принципів амбітної Угоди про асоціацію між ЄС і Молдовою. Партнерство Європейського Союзу з Республікою Молдова і надалі зосереджуватиметься навколо надання суттєвих переваг громадянам Молдови», - наголошується у зверненні.

Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня парламент Молдови ухвалив закон про виведення Служби інформації і безпеки (СІБ) з підпорядкування президента під парламентський контроль. Обраний президент, лідер партії «Дія і солідарність» (PAS) Майя Санду назвала цю законодавчу ініціативу депутатів-соціалістів спробою захопити владу в країні.

Читайте також: Конституційний суд Молдови відклав визнання виборів президента

Санду в другому турі президентських виборів здобула 57,75% голосів виборців, тоді як її конкурент, чинний президент Молдови Ігор Додон - 42,25%.