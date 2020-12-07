КС Молдови призупинив дію закону, яким обмежили повноваження Санду

Конституційний суд Молдови призупинив дію поправок до закону «Про Службу інформації та безпеки», які виводять СІБ з-під контролю президента і повертають під контроль парламенту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TV8.

Суд розглянув запит депутата від партії «Дія і солідарність» (PAS) Сергія Литвиненка і вирішив призупинити поправки до закону «Про СІБ» до тих пір, поки КС не прийме остаточне рішення щодо цього питання.

У суді зазначили, рішення було прийняте "щоб уникнути негативних наслідків для конституційного ладу".

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Як повідомлялося, депутати нової парламентської коаліції Молдови 3 грудня схвалили законопроєкти про бюджетно-податкову політику, бюджет медичного та соціального страхування і про перехід СІБу (Служба інформації і безпеки Республіки Молдова) під керівництво парламенту.

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Опозиція та обраний президент Мая Санду заявили, що голосування було проведене з порушенням регламенту парламенту і, отже, було незаконним. Санду закликала всіх вийти на протест. На акцію також закликали вийти своїх прихильників «Наша партія», DA, PAS, Демпартія, PUN.

У другому турі президентських виборів 15 листопада Санду набрала 57,72% голосів, а Додон - 42,28%. Повноваження чинного президента закінчуються 23 грудня, інавгурація Санду відбудеться 24 грудня.