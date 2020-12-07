КС Молдови призупинив дію закону, яким обмежили повноваження Санду

КС Молдови призупинив дію закону, яким обмежили повноваження Санду

Укрінформ
Конституційний суд Молдови призупинив дію поправок до закону «Про Службу інформації та безпеки», які виводять СІБ з-під контролю президента і повертають під контроль парламенту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TV8.

Суд розглянув запит депутата від партії «Дія і солідарність» (PAS) Сергія Литвиненка і вирішив призупинити поправки до закону «Про СІБ» до тих пір, поки КС не прийме остаточне рішення щодо цього питання.

У суді зазначили, рішення було прийняте "щоб уникнути негативних наслідків для конституційного ладу".

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Як повідомлялося, депутати нової парламентської коаліції Молдови 3 грудня схвалили законопроєкти про бюджетно-податкову політику, бюджет медичного та соціального страхування і про перехід СІБу (Служба інформації і безпеки Республіки Молдова) під керівництво парламенту.

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Опозиція та обраний президент Мая Санду заявили, що голосування було проведене з порушенням регламенту парламенту і, отже, було незаконним. Санду закликала всіх вийти на протест. На акцію також закликали вийти своїх прихильників «Наша партія», DA, PAS, Демпартія, PUN.

У другому турі президентських виборів 15 листопада Санду набрала 57,72% голосів, а Додон - 42,28%. Повноваження чинного президента закінчуються 23 грудня, інавгурація Санду відбудеться 24 грудня.

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