У Кишиневі прихильники Санду вимагають відставки уряду та дострокових виборів

У центрі Кишинева проходить протест прихильників новообраного президента Молдови Майї Санду за проведення дострокових виборів, а також проти уряду Іона Кіку і ситуативної коаліції у парламенті соціалістів, депутатів від партії «Шор» і групи Pentru Moldova.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Newsmaker та Interfax.

Зазначається, що рух центром міста перекрито. Учасники акції протесту заповнили центральну площу Кишинева, а також прилеглий проспект імені Штефана чел Маре. Вони скандують "Відставка!", "Дострокові вибори!", "Ми не поступимося!", "Геть Додона!", "Геть злодіїв, геть корупцію!". Всі учасники мітингу протесту носять маски і дотримуються запобіжних заходів в умовах пандемії коронавірусу.

Сотні поліцейських вишикувалися шеренгою навколо будівлі уряду. В дії маніфестантів вони не втручаються.

Як раніше повідомлялося, обрана президентом Молдови Санду закликала співгромадян взяти участь в акції протесту, щоб вимагати дострокових виборів і відставки уряду.

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Як відомо, депутати нової коаліції 3 грудня схвалили, не дотримуючись регламента парламенту, законопроекти про бюджетно-податкову політику, бюджет медичного та соціального страхування і про перехід СІБ (Служба інформації і безпеки Республіки Молдова) під керівництво парламенту. Опозиція та обрана президентом Майя Санду заявили, що голосування було незаконним. Санду закликала всіх вийти на протест. На акцію також закликали вийти своїх прихильників «Наша партія», DA, PAS, Демпартія, PUN.

У другому турі президентських виборів 15 листопада Санду набрала 57,72% голосів, а Додон - 42,28%. Повноваження чинного президента закінчуються 23 грудня, інавгурація Санду відбудеться 24 грудня.