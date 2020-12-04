Молдова в ОБСЄ закликала Росію вивести війська з Придністров’я

Молдова закликає Росію розпочати конструктивний діалог щодо виведення військ, озброєння та боєприпасів з території Придністровського регіону РМ.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Ауреліу Чокой на Раді міністрів ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я б хотів підкреслити нашу давню позицію щодо необхідності завершення виведення іноземних військ, боєприпасів та озброєння з території Республіки Молдови", - сказав Чокой.

У цьому контексті глава МЗС Молдови заявив про готовність "до конструктивного діалогу з російськими партнерами для того, щоб на практичному рівні розвинути ініціативу, запущену Російською Федерацією минулоріч, стосовно відновлення процесу ліквідації та виведення боєприпасів на складах у Колбасній".

На його переконання, ОБСЄ також "може зробити багато для забезпечення транспарентності цього процесу".

Окремо Чокой вказав на необхідність внесення коректив у мирну угоду, підписану 1992 року в Москві, яка визначала завдання миротворчої операції у Придністровському регіоні Республіки Молдова.

"Стабільність та безпека, які консолідувалися у регіоні, вимагають нових завдань для миротворчого механізму. Фокус його уваги має зміститися від розділення сторін на підтримання довіри, взаємодії та реінтеграції", - заявив він.

За словами міністра, Молдова готова до конструктивних консультацій та внесення коректив у мирну угоду для того, щоб вона "відповідала реаліям".

Як повідомлялося, Придністров'я проголосило незалежність від Молдови у 1990 році. Росія військово та економічно підтримує сепаратистський режим у регіоні, а присутність своїх військ називає "миротворчою операцією". Водночас міжнародне співтовариство визнає Придністров'я частиною Молдови.

На території невизнаного Придністров'я дислоковані частини 14-ї російської армії. На Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року РФ зобов'язалася вивести до кінця 2002 року з території Придністров'я (Республіка Молдова) свою групу військ і боєприпаси (на складах в селі Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів), що так і не було зроблено.

В травні 2017 року Конституційний суд Молдови ухвалив, що перебування російських збройних сил на території Придністров'я суперечить нейтралітету держави.