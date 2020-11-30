Санду вимагає вивести з Придністров'я російських військових

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

«Це не просто декларації. Це необхідність. Працюватиму з Росією стільки, скільки потрібно, щоб вирішити питання вивезення зброї і виведення військ (з Придністров'я - ред.)», - сказала Санду.

Вона також нагадала, що міністр оборони РФ Шойгу сам торік порушував це питання.

Як відомо, Придністров'я, де російськомовне населення становить більшість, проголосило незалежність від Молдови у 1990 році. Росія військово та економічно підтримує сепаратистський режим у регіоні, а присутність своїх військ називає "миротворчою операцією". Водночас міжнародне співтовариство визнає Придністров'я частиною Молдови.

На території невизнаного Придністров'я дислоковані частини 14-ї російської армії. Як відомо, на Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року РФ зобов'язалася вивести до кінця 2002 року з території Придністров'я (Республіка Молдова) свою групу військ і боєприпаси (на складах в селі Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів), що, втім, так і не було зроблено.

В травні 2017 року Конституційний суд Молдови ухвалив, що перебування російських збройних сил на території Придністров'я суперечить нейтралітету держави.

За результатами виборів у листопаді 2020 року президентом Молдови стала Мая Санду, перемігши чинного президента Ігоря Додона, що мав проросійський імідж.

Фото: newsmaker.md