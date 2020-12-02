Лавров відреагував на вимоги Санду вивести "миротворців" з Придністров'я

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вважає безвідповідальними заяви обраної президентки Молдови Маї Санду про необхідність вивести російських миротворців з Придністров’я.

Про це очільник зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі одного з російських телеканалів, передає Укрінформ із посиланням на РБК.

За словами Лаврова, Росія не планує виконувати таку вимогу, адже на їх думкою вивід "миротворців" не допоможе врегулювати ситуацію в Придністров'ї.

«Мені важко судити, що саме мала на увазі пані Санду, коли заявляла про необхідність вивести російських миротворців, але те, що це навряд чи допоможе врегулюванню і навряд чи ми зможемо прийняти таку вимогу, досить безвідповідальну, прямо скажемо, це факт», – заявив Лавров.

Нагадаємо: обраний президент Республіки Молдова Мая Санду в понеділок заявила, що з Придністров'я потрібно вивести російських військових.

Як відомо, Придністров'я, де російськомовне населення становить більшість, проголосило незалежність від Молдови у 1990 році. Росія військово та економічно підтримує сепаратистський режим у регіоні, а присутність своїх військ називає "миротворчою операцією". Водночас міжнародна спільнота визнає Придністров'я частиною Молдови.

На території невизнаного Придністров'я дислоковані частини 14-ї російської армії. Як відомо, на Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року РФ зобов'язалася вивести до кінця 2002 року з території Придністров'я (Республіка Молдова) свою групу військ і боєприпаси (на складах в селі Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів), що, втім, так і не було зроблено.

В травні 2017 року Конституційний суд Молдови ухвалив, що перебування російських збройних сил на території Придністров'я суперечить нейтралітету держави.