Президентка Молдови зустрінеться у Києві із Зеленським, Шмигалем і Разумковим

Адміністрація Президента Молдови Маї Санду підтвердила, що 12 січня глава держави відбуде в свій перший офіційний візит до Києва, де зустрінеться з вищим українським керівництвом.

Про це повідомляється на сайті Президентури Республіки Молдова.

«12 січня 2021 року Президент Республіки Молдова Майя Санду відбуде з офіційним візитом до України. У Києві відбудеться офіційна зустріч Маї Санду з Президентом України Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим», - йдеться в офіційній заяві.

Склад офіційної делегації Молдови буде оголошено найближчим часом.

Раніше про дату візиту Санду до Києва повідомив заступник керівника Офісу Президента України, дипломатичний радник Президента Ігор Жовква у статті для видання «Зеркало недели».

«Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин з Молдовою - 12 січня відбудеться офіційний візит в Україну новообраного президента Маї Санду, який стане для неї першим з моменту обрання», - зазначив він.

Як повідомлялося, 10 грудня Санду після зустрічі в Кишиневі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявила, що в січні планує візит до Києва. «Ми підтвердили взаємну підтримку територіальної цілісності і суверенітету обох країн. Домовилися в січні організувати візит до Києва», - написала Санду на своїй сторінці в Фейсбуці.

Також Санду має намір в січні відвідати Брюссель. «Нам слід багато обговорити. Зараз ЄС планує, як розподілятиме ресурси в найближчі п'ять років, і ми повинні чітко повідомити, чого хоче Молдова у співробітництві з Євросоюзом», - зазначила вона.

24 грудня 2020 року, після перемоги в другому турі президентських виборів 15 листопада, Санду вступила на посаду Президента Молдови.