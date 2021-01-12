Виклики і загрози безпеці: про що говорили Зеленський і Санду

Молдова рішуче та беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

Про це заявила Президент Республіки Молдова Мая Санду після підписання двосторонніх документів з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Президент Молдови поінформувала, що під час перемовин з Президентом Зеленським ґрунтовно обговорювалося питання безпеки.

"Ми зосередилися на викликах і загрозах, які впливають як на національну, так і на регіональну безпеку. Стабільність та безпека України і Республіки Молдова є життєво важливими для обох держав. У цьому контексті ми знову підтвердили нашу взаємну та тверду підтримку мирному вирішенню конфліктів, засновану на повазі суверенітету і територіальної цілісності наших держав у межах міжнародно визнаних кордонів. Хотіла б підкреслити ще раз, що Республіка Молдова рішуче та беззастережно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України", - сказала Санду.

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Вона відзначила щирість дискусій з Президентом України і висловила переконання, що постійний діалог, який лідери Молдови і України домовилися встановити сьогодні, відповідає національним інтересам обох країн.

Санду також підтвердила запрошення Президентові Зеленському здійснити офіційний візит до Молдови.

"Сподіваюся побачитися з вами, пане Президенте, знову найближчим часом у Кишиневі", - зазначила Президент Молдови.

Як повідомлялося, Санду 12 січня перебуває у Києві. Це її перший офіційний візит після обрання на посаду Президента Молдови.

Фото: ОП